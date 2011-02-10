В Кировоградской области возобновит работу третий сахарный завод

В Кировоградской области скоро возобновит работу третий сахарный завод, расположенный в Александровке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской областной администрации со ссылкой на губернатора Сергея ЛАРИНА.

По его словам, области для нормальной переработки сахарной свеклы требуются четыре завода. На сегодня из когда-то работающих 11 предприятий остались два – Александрийский и Новомиргородский сахарный заводы.

«Когда я общался с владельцем завода в Александровке, российским предпринимателем Павлом ДЕМИДОВЫМ, то условиями запуска были готовность руководства района к совместной работе, рентабельность предприятия и поддержка этого проекта областной властью», - подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что данная компания владеет 7 заводами в Российской Федерации и одним в Украине. Они готовы возобновить работу предприятия в Александровке, поскольку в течение последних трех лет здесь проводились ремонты и консервация оборудования, не были уволены главные специалисты. Несколько лет назад на заводе была установлена линия по производству сахара из сахарного тростника, а также линия грануляции жома.

По словам директора сахарного завода в Александровке Николая ОБИДИНА, владельцы готовы инвестировать около 15 млн. грн. в ремонт, еще 10 млн. грн. будет израсходовано на уголь, дизтопливо и другие материалы, а всего заем от собственника на предприятии будет составлять более 89 млн. грн.

Планируется, что на заводе будут задействованы более 500 работников, местное население получит 10% новых рабочих мест.