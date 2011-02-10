АМК оштрафовал Андрушевский маслосырзавод на 10 тыс. грн.
12:07, 10 февраля 2011Агро
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Житомирское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО "Андрушевский маслосырзавод" на 10 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного отделения АМКУ.
Уточняется, что маслосырзавод распространял вводящую потребителей в заблуждение информацию относительно своей продукции.
В частности, при маркировке своей продукции (спредов: “Попильнянське”, “Андрушивське”, “Золотава Нижна”, “Золотава Премиум”, “Золотава Стандарт” та “Золотава Екстра” -УНИАН) на этикетке спрэдов не указывались сведения об их потребительских свойствах.
АМКУ обязал ответчика прекратить нарушение.
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