В Винницкой области в этом году планируют построить 10 элеваторов

В Винницкой области в 2011 году планируется построить 10 элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии по итогам 2010 года сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА.

«Сегодня мы стратегически определили направление на строительство современных хлебоприемных предприятий, которые будут использовать энергосберегающие технологии, а значит, их услуги будут дешевле», - сказал он.

Н.ДЖИГА также отметил, что в области сегодня есть 43 элеватора, практически все они построены еще во время Советского Союза и уже устарели, а хранение зерна в них очень энергозатратное. «Существующая цена на хранение зерна – 22 гривни за тонну – ложится неподъемным грузом на сельхозпроизводителя. Поэтому нам нужно строить новые, современные комплексы по хранению урожая зерновых и масличных культур», - сказал Н.ДЖИГА.

По его мнению, без строительства новых элеваторов область не сможет качественно модернизировать аграрную отрасль. «Уже в этом году мы запланировали построить в области 10 новых элеваторов, мощностью от 10 до 40 тыс. тонн. Тарифы в таких элеваторах позволят аграриям экономить до 30% затрат на хранение», - сказал Н.ДЖИГА.