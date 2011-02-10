В Херсонской области создадут с/х логистический центр с оборотом до 1 млн. тонн

В Херсонской области планируют для реализации сельхозпродукции создать логистический центр с оборотом до 1 млн. тонн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Маргарита СТЕПАНОВА, презентуя программу развития орошения в регионе.

В частности, в рамках создания указанного центра планируется в первую очередь построить оптовый рынок для фермерских хозяйств с оборотом до 5 тыс. т в сутки. Также будут построены 2 овощехранилища объемом 100 тыс. т каждое. Кроме того, будет построено разгрузочно-погрузочная платформа на территории 16 га с объемом обслуживания до 250 грузовых автомобилей.

Указанный центр будет иметь водный терминал. Общая площадь центра – 105 га.

Стоимость проекта – 400 млн. долл. В текущем году на реализацию данного проекта будет израсходовано до 100 млн. грн.

Комментируя данную программу, председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК отметил особую важность логистики плодоовощной продукции, так как получая более 1 млн. т такой продукции, аграрии области теряют до 30% из-за несвоевременной реализации.