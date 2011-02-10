Кабмин изменил порядок использования зерна из Аграрного фонда

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок использования зерна из Аграрного фонда.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в постановления Кабмина от 27 декабря 2008 г. № 1128 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабмина» от 7 февраля 2011 г. № 89 опубликовано на сайте правительства.

Документ определяет, что Аграрный фонд обеспечивает переработку зерна государственного интервенционного фонда и реализацию произведенной муки и продуктов переработки на условиях предварительной оплаты исходя из средневзвешенной цены закупки пшеницы и ржи с учетом затрат, связанных с хранением, перевозкой и переработкой, и с вычетом стоимости отрубей по рыночным ценам.

Согласно измененному порядку поставок и использования муки, произведенной из зерна интервенционного госфонда, она используется хлебопекарными предприятиями для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, которые пользуются самым большим потребительским спросом в регионе.

Не использованная предприятиями на протяжении одного календарного месяца мука подлежит реализации Аграрным фондом.