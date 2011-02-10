Продажа земель только физлицам Украины ограничивает рост цен на них – эксперт

Инициатива продавать сельскохозяйственные земли только физическим лицам Украины ограничивает рост цен на них.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН эксперт в отрасли агропромышленного комплекса и земельного права Аркадий КОРНАЦКИЙ.

Он напомнил, что законопроектом о рынке земель предлагается сделать единственным покупателем земли граждан Украины.

«Это прямой удар по интересам селянина-землевладельца. Какой гражданин Украины, кроме нескольких сотен, за реальные и большие деньги сможет купить землю? Надежда на большую цену может быть только в том случае, если покупателями земли будут украинские юридические лица, основанные не только гражданами и юридическими лицами Украины, но и имеющие среди соучредителей иностранные юридические лица. Это могло бы поднять цену сельхозземли в десятки раз, эти деньги получил бы украинский селянин, и они пошли бы в экономику Украины… А если будет разрешено приобретать землю только физическим лицам, это будут копейки», – считает А.КОРНАЦКИЙ.

«Я уверен, что большинство землевладельцев, которые получили земельные участки, хотели бы их продать, а продать некому», – добавил он, пояснив, что покупательская способность внутреннего рынка Украины на землю может оцениваться в 1,5 млрд. долл., а продажа сельхозземель юридическим лицам с иностранным капиталом позволила бы выручить за землю большие средства, поскольку внешние рынки располагают избытком финансовых капиталов.

Относительно стоимости земли А.КОРНАЦКИЙ отметил, что «экономически обоснованный минимальный денежный уровень – 5 тыс. грн. за 1 гектар плюс рента». «Это тот механизм, по которому, я считаю, правильно покупать земельные паи. Не один раз заплатить деньги и забыть о том, кто продал, а поддерживать его и в дальнейшем оплатой ренты, которая является значительной частью нынешней арендной платы», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Напомним, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».