От лицензирования алкоголя и сигарет в бюджет поступило 811,7 млн. грн.

За 2010 год от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 811,7 млн. грн. (101,4% от плана).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины по материалам Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Согласно сообщению, на протяжении 2010 года в Украине 192 тыс. 854 субъекта ведения хозяйства осуществляли деятельность в сфере производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.