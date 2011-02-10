Днепропетровская ОГА вводит ограничения на посев подсолнечника и рапса

Днепропетровская облгосадминистрация вводит ограничения на посев технических культур – подсолнечника и рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр ВИЛКУЛ сегодня в ходе научно-практической конференции «Современное состояние, проблемы, перспективы развития и пути совершенствования производства технических культур в Днепропетровской области».

«С этого года для того чтобы сберечь плодородие земель, мы вводим ограничение на площади посевов технических культур, в частности, подсолнечника и рапса», – сказал А.ВИЛКУЛ.

По его словам, перед аграриями региона поставлена задача сократить площади посевов подсолнечника в текущем году до 20% от общего количества посевных площадей, а в дальнейшем – до 12%. При этом объемы производства не должны быть снижены.

А.ВИЛКУЛ также отметил, что при сокращении площади посевов и одновременном увеличении урожайности подсолнечника с 27 до 34 центнеров с гектара поставленная задача выполнима.

Справка УНИАН. В 2010 году в Днепропетровской области площади под подсолнечником заняли около 500 тыс. га из 1,345 млн. га общих посевов сельскохозяйственных культур.