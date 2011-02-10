Принятие имеющихся земельных законопроектов не создаст открытого рынка - эксперт

Принятие имеющихся законопроектов о рынке земли не создаст открытого рынка. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции в УНИАН эксперт в отрасли АПК и земельного права Аркадий КОРНАЦКИЙ.

«В том виде, как сейчас хотят принять законы о земельном рынке и о государственном земельном кадастре, фактически мораторий не исчезнет. Он превратится из моратория одного вида, который предусмотрен переходящими положениями Земельного кодекса, в мораторий, который введен целым специальным законом Украины о земельном рынке», - считает А.КОРНАЦКИЙ.

Он отметил, что если закон о земельном рынке будет принят в соответствии с существующими на сегодня проектами и сохранит предложенные запреты и ограничения, то таким же образом, как обходился действующий мораторий, будет обходиться и тот мораторий, который появится. «Рынок есть рынок, когда есть собственник, имеющий вещь, и эта вещь может быть нужна кому-то другому, эта вещь всегда будет продаваться. И не важно, будет зарегистрировано право на эту вещь, или оно будет скрыто под зарегистрированным договором аренды на 50 лет, который потом будет продливаться», - отметил А.КОРНАЦКИЙ.

При этом он добавил, что при принятии предлагаемых ограничений не будет работать эффективный рыночный механизм, «тот, кто купил, не сможет капитализировать покупку, а селянин не сможет получить надлежащие средства».

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земель Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Напомним, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».