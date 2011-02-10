Ожидаемое похолодание может негативно повлиять на озимые – Гидрометцентр

Ожидаемое похолодание может негативно повлиять на озимые культуры в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, до конца февраля ожидается существенное похолодание, на востоке и северо-востоке до минус 20-25 градусов и ниже. Она добавила, что на сегодняшний день снег сохранился локально – в Харьковской, Луганской, Сумской областях, при этом его мало и он неравномерный. «При сохранении до конца месяца, как мы на сегодня видим, холодной погоды, и если не возобновится снежный покров, могут возникнуть некоторые угрозы», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

При этом она отметила, что 12-13 февраля в Украине ожидается снег, мокрый снег и метель, а в Приазовье, Крыму и на юге - дождь.

«Сказать, что будет установление ровного снежного покрова нельзя, потому что будет ветер. Но все таки какие-то осадки будут и, возможно, прикроют посевы. Есть прогноз, что до 5, а местами до 10 см должен образоваться снежный покров, а если будет такое образование, это будет безопасно для растений», - отметила эксперт.

Т.АДАМЕНКО уточнила, что на сегодняшний день озимые культуры в Украине находятся в идеальном состоянии. «На конец осени было около 10% посевов ослабленных, это так и остается, то есть 90% в прекрасном состоянии с большим потенциалом урожая», - отметила эксперт.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур в Украине составили около 10 млн. га, в том числе на зерно - 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше, чем в 2009 году.