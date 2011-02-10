Кабмин передал Государственной продовольственно-зерновой компании ряд элеваторов и КХП

Кабинет Министров Украины передал в подчинение Государственной продовольственно-зерновой компании ряд элеваторов и комбинатов хлебопродуктов.

Соответствующее постановление № 85 от 9 февраля 2011 года опубликовано на сайте правительства.

Документом определено дополнить перечень к постановлению позициями: Кальчицкий элеватор, Житомирское областное дочернее предприятие, Стрыйский комбинат хлебопродуктов № 2, Солидарненский элеватор, Новополтавский элеватор, Кременчугский комбинат хлебопродуктов, Пырятинский комбинат хлебопродуктов, Харьковский государственный комбинат хлебопродуктов № 2, Харьковское торгово-заготовочное предприятие, Голопристанский элеватор, Ичнянское хлебоприемочное предприятие, Хлебная база № 81 и Хлебная база № 86.

Напомним, правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. При этом были ликвидированы 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.