В Винницкой обл. определены 45 площадок для молочно-товарных комплексов

В Винницкой области определены 45 площадок по строительству молочно-товарных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО на совещании с главами райгосадминистрации.

По его словам, в области есть три группы инвестиционных площадок.

Первая группа - это те площадки, которые требуют инвестора. Они используются и являются собственностью владельцев имущественных паев или обществ с ограниченной ответственностью. Таких площадок в области 16.

"Также есть группа хозяйств, которые на сегодня уже проводят строительство и реконструкцию комплексов с использованием доильных залов. Три предприятия в 2011 году будут осуществлять реконструкцию и строительство таких комплексов, используя кредиты банков и собственные средства", - рассказал А.ПАВЛИЧЕНКО.

Он отметил, что третья группа - это предприятия, где есть площадки, а нет возможности, потому что там землю разобрали, арендуют другие структуры, и они не хотят заниматься отраслью животноводства, вместе с тем не идут на сотрудничество с теми инвесторами, которые работают. "Это хозяйства, с которыми нужно еще активно работать", - считает А.ПАВЛИЧЕНКО.

Он сообщил, что сейчас в области создана рабочая группа, которая должна выехать на площадки и еще раз проверить, действительно ли эти объекты соответствуют необходимым условиям. А именно: площадь застройки должна быть от 1 до 4 га в зависимости от мощности, уровень грунтовых вод не выше 2-х метров до поверхности, расстояние до населенного пункта - от 300 до 1 тысячи метров, расстояние до рек и водоемов - 500 метров, лесонасаждений - не менее 50 метров.

Также такие площадки должны быть не только свободными, они должны иметь землю, на которой можно было бы выращивать сельхозкультуры, в том числе и кормовые культуры. Минимум 2,5-3 тысячи га пахотной земли должен иметь комплекс на 1200 голов для того, чтобы выращивать корма, и в посевных площадях было не менее 25% кормовых культур.

"К 1-10 марта 2011 года будет происходить уточнение соответствия условий этих площадок для строительства молочно-товарных комплексов", - сообщил А.ПАВЛИЧЕНКО.

Руководство Винницкой области планирует для реализации соответствующих проектов привлечь банковские учреждения Украины и международные банковские институты. "Мы сегодня ведем переговоры с международными банковскими институтами, а также структурами, которые будут заниматься поставкой молодняка в область, как из Европы, так и из Америки", - сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Он поручил председателям райгосадминистраций каждый понедельник отчитываться о ходе работ в направлении строительства молочно-товарных комплексов на территории области.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2011 году планируется создание 10-15 молочно-товарных комплексов.