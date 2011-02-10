Гречка из Китая может быть поставлена в Украину до конца марта

Импортируемая из Китая гречка может быть поставлена в Украину до конца марта этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Гречка из КНР может быть поставленная в Украину до конца марта текущего года», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке гречки и гречневой крупы Аграрный фонд при поддержке Посольства Украины в КНР проводит переговоры о поставке в Украину гречки в объемах 20 тыс. тонн. Аналогичная работа проводится также в других странах – производителях гречки, в частности в Нидерландах и Польше.

Кроме того, для содействия импорту данного сырья и удешевления конечной продукции разработаны проекты законодательных актов по отмене ввозной пошлины на гречку при ввозе ее на территорию Украины и возмещению НДС.

Также Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ведущие предприятия-производители гречневой крупы 8 февраля т.г. заключили меморандум о реализации совместных мероприятий, согласно которому предусматривается зафиксировать оптово-отпускную цену на гречневую крупу на уровне не выше 12,6 грн./кг. Также местные органы власти провели инвентаризацию остатков гречки в регионах.

«В целом данные мероприятия дадут возможность сформировать розничную цену на гречневую крупу на уровне 13,90-14,00 грн./кг. В настоящее время в большинстве торговых сетей гречневая крупа уже снизилась в цене с почти 20 грн./кг до 13,90-13,99 грн./кг. При этом, по данным оперативного мониторинга цен, на протяжении последней недели оптово-отпускные цены в среднем по Украине снизились с 12,15 до 10,82 грн./кг (на 11%)», – отмечается в сообщении.