В Украине до 2013 года будет сформирован полноценный рынок земли - Азаров

Кабинет министров намерен в ближайший год-два провести второй этап земельной реформы и сформировать в Украине полноценный рынок земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Украине в 2000 году был проведен первый этап земельной реформы: расформировали колхозы, разделили землю на паи. «Но мы не предприняли второго важного шага – мы не создали полноценного рынка земли», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что существование в Украине полноценного рынка земли позволит привлечь значительные средства в отрасль сельского хозяйства.