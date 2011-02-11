В Черниговской области нет оснований для роста цен на продукты – ОГА

В Черниговской области оснований для роста цен на продукты питания нет.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации облгосадминистрации, об этом во время совещания по вопросам обеспечения стабильной ценовой ситуации на потребительском рынке области заявил заместитель председателя ОГА Александр ШАНОЙЛО.

«Оснований для роста цен на продукты питания нет, а есть нарушение государственной дисциплины цен отдельными субъектами хозяйствования», - сказал он.

По словам А.ШАНОЙЛО, анализ ситуации на потребительском рынке области в динамике воспроизводит общегосударственные тенденции, но индекс потребительских цен на Черниговщине в январе превысил средней по Украине на 0,3 процентных пункта и составил 101,3%. Основной вклад в инфляцию дало повышение на 1,4% цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

По мнению начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Анатолия МАКСАКА, область имеет значительный продовольственный потенциал. Но проблема заключается в том, что местные производители не могут пробиться на потребительский рынок, где преобладает продукция из других регионов Украины. «Наши производители вынуждены развивать фирменную торговлю и искать рынки сбыта своей продукции за пределами области. Анализ формирования цен в цепи от производителя сельскохозяйственной продукции до потребителя показал, что конечная цена растет преимущественно за счет расходов переработчика», - объяснил А.МАКСАК.

Он считает, что основные задания органов исполнительной власти на местах заключаются в обеспечении внутреннего рынка области продукцией местных товаропроизводителей, формировании реальных региональных запасов продовольствия, проведении ярмарочных мероприятий, составлении районных балансов производства и потребления основных продовольственных продуктов.