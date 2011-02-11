В Крыму в январе подорожали капуста, огурцы и помидоры

В Автономной Республике Крым в январе т.г. больше всего подорожали капуста, тепличные огурцы и помидоры, подешевели – сало и рыба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в январе в Крыму среди продовольственных товаров больше всего подорожала капуста – на 25,6%. Цены на огурцы, помидоры закрытого грунта и тыкву выросли на 13,7%, яблоки – 12,2%, крупы – 11,2%, картофель – 10,4%, морковь, свеклу, лук и грибы – 6,1%.

Кроме того, подорожал виноград – на 5,4%, какао и сухофрукты – 4,0%, бананы – 3,6%, масло подсолнечное – 3,2%, морепродукты – на 3%, сахар – на 2,5%.

Одновременно снижение цен отмечено на сало – на 3,6%, свежую, охлажденную и замороженную рыбу – 1,8%, свежее, охлажденное и замороженное мясо птицы – 1,6%, яйца – 1,2%, цитрусовые – 1,1%, рис – на 0,7%.

В целом в январе 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Крыму возросли на 2,2% (в январе 2010 г. – на 3,2%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,3% за счет повышения цен на алкогольные напитки (на 0,6%).

Среди непродовольственных товаров и услуг на 9,5% возросла стоимость сжиженного газа, газеты, журналы подорожали на 6,3%, бензин – на 5,8%. Стоимость содержания детей в дошкольных учреждениях возросла на 5,3%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,3%, в том числе электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,0%, фактическая плата за жилье (общежития) – на 1,4%.

В сфере образования произошел рот цен на 0,8%, услуги ресторанов и отелей подорожали на 0,7%, здравоохранения – на 0,3%.

Снижение цен наблюдалось на телевизоры – на 2,6%, телефоны – 2,5%, фотоаппараты – на 1,6%, одежду и обувь – на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в январе 2011 г., по сравнению с предыдущим месяцем, составил 101,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс инфляции в Крыму в декабре 2010 г., по сравнению с ноябрем составил 101,1%; в январе 2010 г. – 101,9%; за 2010 год –109,6%.