«Хортиця» увеличила экспорт продукции на треть по итогам 2010 года

ЛВЗ «Хортиця», один из крупнейших производителей алкогольной продукции, по результатам 2010 года увеличила экспорт продукции на 32% (в натуральном выражении). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что география экспорта расширена до 85 стран. «В планах компании увеличить в 1,5 раза эти показатели к концу 2011 года», - отметили в компании. Также сообщается, что в 2010 году начат экспорт продукции «Хортиця» в Бельгию, Ирак и Сирию. Кроме того, в 2011 планируется выход на рынки Словении, Румынии, Вьетнама и Доминиканской Республики.

«В целом во всем мире наметилась тенденция сужения рынка водки, но при этом продажи «Хортиця» постоянно растут и мы расширяем карту экспорта,» - сообщил директор по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» Георгий МАЙОРОВ.

По данным компании, «Хортиця» стала самой популярной украинской маркой в Молдавии, Армении и Грузии. Бренд входит в ТОП-3 самых популярных импортных марок Израиля, где конкурирует с Finland и Absolut. Кроме того, рост продаж ЛВЗ «Хортиця» на самом емком алкогольном рынке в мире в России составил 22%. По итогам года торговая марка вошла в ТОП-10 самых покупаемых брендов по мнению российских потребителей.

Также в компании отметили, что, несмотря на существенные изменения налогообложения и роста цен на спирт и комплектующие, по результатам 2010 года украинский рынок водки продемонстрировал стабильность в объемах производства и реализации.

Sales volume Доля рынка (в литрах) Доля рынка (в гривнах) НАТ 23,00% 20,50% ЛВЗ "Хортиця" 17,90% 19,40% Nemiroff 15,20% 17,50%

Справка УНИАН. ЛВЗ «Хортиця» - крупнейший производитель алкоголя в Украине, входит в холдинг Global Spirits (Одесский коньячный завод (ТМ «Шустов»), ДП "Крымский винный дом" (ТМ «Oreanda»), дистрибуторские компании "Мегаполис" в России и Украине). Функционирует с 2003г., в настоящее время его мощности составляют 750 тыс. дал в месяц.

На сегодняшний день ТМ «Хортица» - в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция ЛВЗ "Хортиця" экспортируется в 85 стран мира.