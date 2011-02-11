«Хортиця» увеличила экспорт продукции на треть по итогам 2010 года
ЛВЗ «Хортиця», один из крупнейших производителей алкогольной продукции, по результатам 2010 года увеличила экспорт продукции на 32% (в натуральном выражении). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что география экспорта расширена до 85 стран. «В планах компании увеличить в 1,5 раза эти показатели к концу 2011 года», - отметили в компании. Также сообщается, что в 2010 году начат экспорт продукции «Хортиця» в Бельгию, Ирак и Сирию. Кроме того, в 2011 планируется выход на рынки Словении, Румынии, Вьетнама и Доминиканской Республики.
«В целом во всем мире наметилась тенденция сужения рынка водки, но при этом продажи «Хортиця» постоянно растут и мы расширяем карту экспорта,» - сообщил директор по маркетингу ЛВЗ «Хортиця» Георгий МАЙОРОВ.
По данным компании, «Хортиця» стала самой популярной украинской маркой в Молдавии, Армении и Грузии. Бренд входит в ТОП-3 самых популярных импортных марок Израиля, где конкурирует с Finland и Absolut. Кроме того, рост продаж ЛВЗ «Хортиця» на самом емком алкогольном рынке в мире в России составил 22%. По итогам года торговая марка вошла в ТОП-10 самых покупаемых брендов по мнению российских потребителей.
Также в компании отметили, что, несмотря на существенные изменения налогообложения и роста цен на спирт и комплектующие, по результатам 2010 года украинский рынок водки продемонстрировал стабильность в объемах производства и реализации.
Данные международной исследовательской компании MЕMRB - продажи компаний первой тройки за 2010 г.
|Sales volume
|Доля рынка (в литрах)
|Доля рынка (в гривнах)
|НАТ
|23,00%
|20,50%
|ЛВЗ "Хортиця"
|17,90%
|19,40%
|Nemiroff
|15,20%
|17,50%
Справка УНИАН. ЛВЗ «Хортиця» - крупнейший производитель алкоголя в Украине, входит в холдинг Global Spirits (Одесский коньячный завод (ТМ «Шустов»), ДП "Крымский винный дом" (ТМ «Oreanda»), дистрибуторские компании "Мегаполис" в России и Украине). Функционирует с 2003г., в настоящее время его мощности составляют 750 тыс. дал в месяц.
На сегодняшний день ТМ «Хортица» - в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция ЛВЗ "Хортиця" экспортируется в 85 стран мира.