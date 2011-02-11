План продажи лицензий на алкоголь и табак выполнен на 101,4%
11:16, 11 февраля 2011Агро
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От лицензирования производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в общий фонд государственного бюджета Украины в 2010 году обеспечено поступление платежей в сумме 811,7 млн. грн., что на 1,4% выше планового показателя.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины.
По информации налоговой, в 2010 году в Украине осуществляли деятельность в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий 192854 субъекта хозяйствования.
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