Украина, Беларусь и РФ исключили изъятие водки из договора о свободной торговле СНГ

Украина договорилась с Беларусью и Россией исключить изъятие водки из договора о свободной торговле стран СНГ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута на уровне экспертов в ходе переговоров о подготовке договора о свободной торговле СНГ, прошедших на текущей неделе в Москве.

Таким образом, сказал В.МУНТИЯН, из стран Таможенного союза пошлины при торговле водкой будут действовать лишь в торговле Украины и Казахстана.

«Из 238 изъятий остается только в отношении водки 3 позиции (действуют в отношении Казахстана – УНИАН). При этом Республика Беларусь и РФ изъятий в отношении водки вводить не будут», - сказал он. Замминистра экономики подчеркнул, что с Казахстаном достигнута договоренность об изъятии в отношении водки лишь на 3 года – до 1 января 2015 года.

Кроме того, он сообщил, Украина оставляет за собой право в будущем по взаимной договоренности осуществлять экспорт сахара по беспошлинным квотам в государства Таможенного союза.

Также В.МУНТИЯН отметил, что в ходе переговоров был одобрен план, согласно которому утверждение договора о свободной торговле состоится 15 апреля в Ялте в ходе заседания экономического совета СНГ.

Подписание документа в этом случае может состояться уже на саммите глав правительств СНГ, который планируется провести в мае. После этого документ должен быть ратифицирован странами-участницами.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала в январе текущего года завершить переговоры относительно торговли сахаром и спиртосодержащей продукцией в рамках подготовки договора о свободной торговле стран СНГ.

15 декабря 2010 года замминистра экономики Украины В. МУНТИЯН выразил надежду, что договор о свободной торговле между странами СНГ будет подписан без изъятий. При этом он подчеркнул, что для Украины прежде всего недопустимы изъятия спиртовой группы товаров и сахара.

По расчетам Минэкономики, в случае действия изъятия спиртовой группы Украина ежегодно будет нести потери в размере 172 млн. долл., сахара – 282 млн. долл.

Напомним, 19 ноября 2010 года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца 2010 года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Украина настаивает, чтобы договор не содержал изъятий товарных групп.