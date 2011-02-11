Более 90% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии — Минагропрод

В Украине по состоянию на 10 февраля т.г. более 90% посевов озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным регионов, на 4,54 млн. га, или 56,2% от общего количества посевных площадей, озимые зерновые в хорошем состоянии. В удовлетворительном состоянии находится 3,04 млн. га, или 37,6%.

На почти 500 тыс. га, или 6,2% площадей, посевы слабые и изреженные.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур в Украине составили около 10 млн. га, в том числе на зерно - 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше, чем в 2009 году.