Ограничение права экспорта противоречит законодательству – юристы

Ограничение права экспорта объектов государственного ценового регулирования только их производителями и государственным агентом, инициированное законопроектом регистр. №8053, противоречит законодательству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве руководящий партнер адвокатского объединения «Волков и партнеры» Алексей ВОЛКОВ.

«Создание этого государственного агента в принципе означает создание супермонополии, что противоречит всему украинскому законодательству, начиная с Конституции и т.д…

Говоря о регулировании внешнеэкономической деятельности, указанный законопроект содержит прямое нарушение положений закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», который запрещает установление в любой форме государственной монополии на экспорт товаров и препятствие другим субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении экспорта. Если законопроект 8053 будет принят, то это будет означать, что целый вид деятельности, на который сегодня сориентирована большая группа компаний, будет фактически исключен из вида экономической деятельности, что означает, что больше никто экспортировать товарное зерно не будет», - сообщил А.ВОЛКОВ, перечислив еще ряд положений законопроекта №8053, противоречащих действующему законодательству.

По его мнению, положение законопроекта нарушает закон о защите экономической конкуренции, который запрещает создание привилегий для одних компаний и запрещает принимать какие-либо нормативные акты, которые такие привилегии создают.

Он отметил, что данным законопроектом производителям зерна дается право экспорта, но фермеров в Украине порядка 84 тыс., «это 84 тысячи новых субъектов внешнеэкономической деятельности, которые никогда не занимались ни декларированием, ни оформлением, ни фрахтом. Это закончится только потерями».

По мнению президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира КЛИМЕНКО, любая монополия приводит к тому, что начинает диктовать условия создатель монополии… «Это метод загнать людей в узкое горлышко бутылки, это возможность диктовать цены», - подчеркнул он.

По словам В.КЛИМЕНКО, «Волков и партнеры» и УЗА подготовили юридический меморандум, в котором перечислены все нарушения законодательства, имеющиеся в законопроекте 8053, и который будет направлен членам профильного парламентского комитета по вопросам АПК, спикеру Владимиру ЛИТВИНУ, министрам аграрной политики и продовольствия, экономического развития и торговли и т.д.

В.КЛИМЕНКО подчеркнул, что принятие этого законопроекта крайне негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли Украины, и выразил надежду, что этот документ не будет принят.

Как сообщал УНИАН, депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины только госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного ринка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.