Украина экспортировала 2,6 млн. тонн пшеницы

Украина с начала маркетингового года и на 31 января т.г. экспортировала 2,6 млн. тонн пшеницы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По его словам, экспорт пшеницы на 31 января составил 2,6 млн. тонн возможных 6 млн. тонн, экспорт ячменя - 2,4 млн. тонн, и, по мнению В.КЛИМЕНКО, еще есть возможность экспортировать 0,5 млн. тонн. Также на внешние рынки поставлено 1,8 млн. тонн кукурузы из возможных 6 млн. тонн.

Президент УЗА подчеркнул, что на сегодняшний день не имеет смысла ограничивать экспорт кукурузы, поскольку Украина в текущем сезоне получила хороший урожай этой культуры и "кукуруза, которую не экспортировали, просто портится".