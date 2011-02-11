Минэкономразвития: основные причины ускорения ценовой динамики - внешние факторы

Министерство экономического развития и торговли Украины называет основными причинами ускорения ценовой динамики в январе 2011 года внешние факторы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным министерства, в январе 2011 года индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 101% и оказался ниже показателей предыдущих лет (в январе 2010 г. – 101,8%, в январе 2009 г. – 102,9%).

«Основными факторами, которые влияли на ускорение ценовой динамики на потребительском рынке в январе, в основном были факторы внешнего характера», – говорится в сообщении. В частности, это повышение цен на зерновые культуры на мировом рынке, подорожание сахара на мировых рынках, рост цен на мировом рынке нефти и ускорение инфляционных процессов в странах-партнерах.

«В соответствии с ускоряющими факторами по товарной структуре в январе уровень инфляции был сформирован преимущественно за счет подорожания продуктов питания на 1,3% и увеличения цен/тарифов на коммунальные услуги на 1,4%», – отмечается в сообщении.

При этом факторами, которые сдерживали развитие инфляционных процессов в январе, названы замедление роста цен производителей в пищевой промышленности, дальнейшее сокращение потребительского кредитования, рост депозитной активности и стабильность на валютном рынке.