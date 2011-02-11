Кременчугский хлебокомбинат увеличил производство на 10,5%

ОАО «Кременчугский хлебокомбинат» в январе 2011 года увеличило производство на 10,5%, или 119 тонн, по сравнению с январем 2010 года – до 1245 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

«Предприятие работает в нормальном режиме», – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" является монополистом по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщинском, Кобеляцком районах Полтавской области.

ОАО «Кременчугский хлебокомбинат» в 2010 году увеличило производство на 9%, или 1222 тонны, по сравнению с 2009 годом – до 14 тыс. 731 тонны.