Какие продукты подорожали в январе? Версия Минэкономразвития

В Украине в январе 2011 года подорожали хлеб, крупы, подсолнечное масло и плодоовощная продукция.

Такие данные УНИАН предоставила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным ведомства, в январе т.г. цены на хлеб выросли на 0,6%, муку – на 0,9%, крупы, в частности гречневую, – на 11,1%, пшено – на 8,9%, крупы перловые и ячневые – на 1,6%.

Отмечается, что рост цен был обусловлен как подорожанием пшеницы, прежде всего в связи с реакцией внутреннего рынка на повышение мировых цен на зерновые культуры, так и повышенным спросом со стороны населения на некоторые группы пищевых продуктов и в целом раскручиванием продовольственной инфляции в мире.

Также выросли цены на подсолнечное масло – на 4,3% и сахар – на 2,7% из-за повышения цен на данную продукцию на мировом рынке и на плодоовощную продукцию (фрукты подорожали на 2,9%, овощи – на 6,6%) из-за фактора сезонности.

Вместе с тем, на продовольственном рынке наблюдалось сохранение тенденции к удешевлению масла на 0,1%, животных жиров – на 3,3%. Кроме того, в январе имело место снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,1% (в том числе на свинину и мясо птицы – на 0,6% и 1,6% соответственно), яйца – на 1,3%, сыры – на 0,4%.

Повышение тарифов в разделе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» на 1,4% было обусловлено повышением цен/тарифов на горячую воду и отопление на 5,7%, водоснабжение, водоотвод – на 1,2% каждый и квартирную плату – на 0,7%. Тарифы на природный газ и электроэнергию относительно предыдущего месяца не изменились.