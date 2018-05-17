Госмонополия на экспорт зерна - абсурд возведен в абсолют...

Финансовый кризис, который, согласно статистике, отступает, может оказаться мелочевкой по сравнению с тем цунами, которое надвигается на мировое сообщество. Его уже окрестили – «продовольственный голод». По данным профильной организации ООН - ФАО, только за январь мировые цены на продукты питания достигли рекордной отметки, а стоимость бушеля пшеницы на Чикагской товарной бирже установилась на уровне 9 долл. (около 331 долл. за тонну), поднявшись с начала года на 13%.

Глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал мировых лидеров «поставить продовольствие на первое место» и задуматься о проблемах нестабильности цен на него.

В зону риска голодных бунтов, по заключению экспертов ФАО, попали Китай, Индонезия, Индия и Россия. Украина пока в этот список не попала. Наоборот, эксперты считают, что продовольственный кризис - шанс для стремительного развития украинского АПК, который имеет значительный потенциал производства сельхозпродукции, и в ближайшие 5 лет сможет существенно увеличить экспорт. Что касается последнего, то имеенно этим власть сейчас и занимается, только как-то однобоко, видимо, по привычке лоббировать собственные интересы...

Главная цель - "загнать в угол" и диктовать цены...

Народными избранниками разработан законопроект, которым предлагается разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования только государственному агенту или товаропроизводителям. Перечень таких объектов будет устанавливать Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка. Госагента тоже будет определять правительство по итогам конкурса.

Подготовлен документ (Закон о внесении изменений в Закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (регистр. №8053 от 2 февраля 2011 г.) разношерстной компанией - народными депутатами Виталием Бортом (ПР), Мариной Перестенко (КПУ), Сергеем Терещуком (Народная партия) и Иваном Сидельником (Всеукраинское объединение «Батьківщина»). Тот факт, что авторы законопроекта практически из разряда несовместимых, наводит на мысль, что «инициатива» исходит сверху. Нормы данного законопроекта радикально меняют правила внешнеторговой деятельности на рынке зерна. Эксперты и аналитики прогнозируют монополизацию этой сферы, что может крайне негативно отразится на закупочных ценах.

Как отмечает президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко, ограничение права экспорта объектов государственного ценового регулирования только их производителями и государственным агентом остановит инвестирование в агропромышленный комплекс.

«Это ужасный законопроект, который остановит инвестирование в сельское хозяйство. Ни один инвестор не захочет создавать современную логистическую инфраструктуру, вкладывать средства, потому что он их никогда не вернет, если возвращать придется через какую-то государственную структуру», – подчеркнул он.

Л.Козаченко считает, что данный проект закона вводит практически монополию на экспорт через государственную компанию или государственного агента. По его мнению, такие методы отбросят отрасль лет на 22-25 назад. «Это очень большие системные проблемы. Если такой закон будет принят, то в сельском хозяйстве снизится объем валового производства», – отметил эксперт.

Ряд экспертов заявляют, что ограничение права экспорта объектов государственного ценового регулирования противоречит законодательству Украины.

Так, руководящий партнер адвокатского объединения «Волков и партнеры» Алексей Волков считает, что «создание государственного агента в принципе означает создание супермонополии, что противоречит всему украинскому законодательству, начиная с Конституции и т.д.».

«Указанный законопроект содержит прямое нарушение положений Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», который запрещает устанавливать в любой форме государственную монополию на экспорт товаров и препятствовать другим субъектам внешнеэкономической деятельности осуществлять экспорт. Если законопроект №8053 будет принят, то это будет означать, что целый вид деятельности, на который сегодня сориентирована большая группа компаний, будет фактически исключен из их экономической деятельности, т.е. больше никто экспортировать товарное зерно не будет», - подчеркнул А.Волков.

Эксперт отмечает, что данным законопроектом производители зерна наделяются правом экспорта, но фермеров в Украине порядка 84 тысячи, «это - 84 тысячи новых субъектов внешнеэкономической деятельности, которые никогда не занимались ни декларированием, ни оформлением, ни фрахтом. В результате, все закончится только потерями».

По словам А.Волкова, адвокатское объединение «Волков и партнеры» и УЗА подготовили юридический меморандум, в котором перечислили все нарушения законодательства, имеющиеся в документе №8053. Он будет направлен членам профильного парламентского комитета, спикеру Владимиру Литвину, министрам аграрной политики и продовольствия, экономического развития и торговли.

Как отмечается в меморандуме, предложенные документом изменения в закон о господдержке сельского хозяйства Украины противоречат целям Программы экономического развития страны на 2010-2014 годы, а также приоритетам развития, а именно – обеспечить предсказуемость регуляторной политики государства путем отказа от каких-либо ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции.

Также документом нарушается закон о защите экономической конкуренции, который запрещает создание привилегий для определенных компаний и принятие каких-либо нормативных актов, которые такие привилегии создают.

По мнению президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, любая монополия приводит к тому, что диктовать условия на рынке будет ее создатель. «Данный метод загоняет людей в узкое горлышко бутылки, это - возможность диктовать цены», - подчеркнул он.

Он считает, что принятие данного законопроекта крайне негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли Украины, одна надежда, что документ не будет принят.

Что касается комментариев со стороны власти, то они, похоже, вырисовываются из нескольких тезисов законопроекта. В пояснительной записке к документу отмечается, что он призван решить проблемы, которые препятствуют продвижению украинского сельскохозяйственного товаропроизводителя на внешние рынки(!)

Остается добавить, что целью законопроекта, как указали его авторы, является защита интересов отечественного производителя и государства в процессе построения цивилизованного аграрного рынка Украины.

С учетом выводов экспертов, если считать нарушения Конституции и законодательства, в целом, главным ориентиром развития цивилизованного рынка, то тогда в этом направлении мы движемся впереди планеты всей… Впрочем, не удается избавиться от ощущения, что в абсурдности законопроекта как такового заложен основной смысл его подачи. Подобные "жертвенные" законопроекты время от времени вносятся в Раду исключительно с одной целью - дабы никогда не быть принятыми. По принципу "Что такое счастье? Сначала сделать хуже, а потом - вернуть все как было. Пусть оппозиция, эксперты, участники рынка вздрогнут, встряхнутся, "обточат" об него зубы, вчистую раскритикуют и бац - власть мудро прислушается ко всем, со всеми согласиться и документ "починет в Бозе". И очень многие останутся довольны этаким показательным непринятием. Например, власть получит возможность говорить, что прислушивается к оппозиции и бизнесу, а заодно, и к международным организациям...

Елена Быстрицкая (УНИАН)