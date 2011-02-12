В Николаевской области обнаружен подпольный цех по производству гречневой крупы

Подпольный цех, где незаконно перерабатывались семена гречки и производилась на продажу гречневая крупа, раскрыт правоохранителями Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

На рынках Николаева стала появляться гречневая крупа сомнительного происхождения, которая продавалась по завышенным ценам. Потребовалось немало времени, чтобы найти место производства, поскольку злоумышленники за последнее время трижды меняли месторасположение производственного цеха, отмечается в сообщении.

Милицией установлено, что в середине 2010 года 36-летний местный предприниматель приобрел у неустановленого лица оборудование для обмолота и очищения зерна стоимостью 70 тыс. грн. и мощностью производства 250 кг крупы в час, а также установил его на территории одной из промышленных баз Николаева.

Предприниматель арендовал ангарное помещение площадью более 280 кв. метров, нанял двух работников и начал незаконное производство гречневой и ячневой крупы, не оформляя ни одного разрешительного или регистрационного документа, сообщили в милиции.

«Цех работал в антисанитарных условиях. Производственная площадь была в пыли и грязи. Крыс развелось столько, что они, не боясь людей, появлялись перед фото- и видеокамерами правоохранителей во время санкционированного обыска», - говорится в сообщении.

По данному факту собраны материалы, изъято производственное оборудование и расфасованная готовая продукция в количестве более 500 кг. Решается вопрос о привлечении к ответственности организаторов производства, незаконного и к тому же опасного для здоровья потребителей, отметили в пресс-службе милицейского главка.