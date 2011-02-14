Украина намерена импортировать 15 тыс. тонн сливочного масла из Беларуси
Украина намерена импортировать 15 тыс. тонн сливочного масла из Беларуси для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ, передает "Дело".
“Есть договоренность с Беларусью о ввозе в ближайшие месяцы 15 тыс. тонн сливочного масла", - отметил он.
В.КОПЫЛОВ пояснил, что это является “своеобразным опережающим действием в вопросе стабилизации цен”.
Первый заместитель министра также сообщил, что для недопущения ценовых прыжков правительство делает необходимые шаги для возобновления запасов сахара.
"Он будет в достатке по той цене, которая есть", - подчеркнул он.
Правительственный чиновник напомнил, что в текущем году около 270 тыс. тонн сахара-сырца с тростника будет ввезено в Украину в рамках тарифной квоты Всемирной организации торговли.
Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассматривало возможность импорта на украинский рынок сливочного масла и сухого молока, в частности из Беларуси или Польши.
Украина также намерена импортировать 20 тыс. тонн гречихи для стабилизации цены на этот продукт на внутреннем рынке и рассчитывает на ее поставки из Китая до конца марта.