Украина намерена импортировать 15 тыс. тонн сливочного масла из Беларуси для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ, передает "Дело".

“Есть договоренность с Беларусью о ввозе в ближайшие месяцы 15 тыс. тонн сливочного масла", - отметил он.

В.КОПЫЛОВ пояснил, что это является “своеобразным опережающим действием в вопросе стабилизации цен”.

Первый заместитель министра также сообщил, что для недопущения ценовых прыжков правительство делает необходимые шаги для возобновления запасов сахара.

"Он будет в достатке по той цене, которая есть", - подчеркнул он.

Правительственный чиновник напомнил, что в текущем году около 270 тыс. тонн сахара-сырца с тростника будет ввезено в Украину в рамках тарифной квоты Всемирной организации торговли.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассматривало возможность импорта на украинский рынок сливочного масла и сухого молока, в частности из Беларуси или Польши.

Украина также намерена импортировать 20 тыс. тонн гречихи для стабилизации цены на этот продукт на внутреннем рынке и рассчитывает на ее поставки из Китая до конца марта.