В Харьковской обл. подорожали крупы и подсолнечное масло

В Харьковской области в январе 2011 года больше всего подорожали крупяные изделия и подсолнечное масло, подешевело – сливочное масло.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в январе т.г. продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в целом на 1,7%.

Хлеб и хлебопродукты выросли в цене на 1,9%, другие крупяные изделия – на 10,1%, мясо и мясопродукты – на 0,4%, рыба и продукты из рыбы – на 0,9%, яйца – на 4,3%, подсолнечное масло – на 10%, фрукты – на 3%, овощи – на 6,7%, сахар – на 4%.

При этом подешевели сливочное масло – на 0,8%, сыр и творог – на 0,1%, молоко – на 0,7%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в целом на 0,6% в основном за счет подорожания алкогольных напитков.

Одежда и обувь выросли в цене на 0,1%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,1% в основном вследствие подорожания товаров для ремонта жилья и центрального отопления в районах области.

Предметы домашнего потребления, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,3%. Услуги транспорта выросли в цене на 2,8% в основном из-за подорожания бензина на 5,7%.

Услуги в сфере охраны здоровья подорожали на 0,2%. Отдых и культура стали дороже на 0,9% в основном из-за подорожания газет и журналов, канцелярских товаров и услуг кабельного телевидения.

Цены на услуги в сфере образования повысились на 0,9% за счет подорожания услуг дошкольных учреждений.

Услуги ресторанов и отелей подорожали на 0,1%, разные товары и услуги – на 1,9%. При этом из-за снижения в цене телефонного оборудования связь стала дешевле на 0,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Харьковской области в январе т.г. составил 101,2%.