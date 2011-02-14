Закон о рынке земель позволит арендаторам приобретать землю без ограничений – юрист

В законопроекте «О рынке земель» содержится положение, которое позволит арендаторам и постоянным пользователям земли приобретать неограниченные по размерам земельные участки.

Такое мнение высказал адвокат, партнер юридической компании «Ващенко, Бугай и партнеры» Денис БУГАЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По словам Д.БУГАЯ, на сегодняшний день в Украине существует два основных типа арендаторов – агрохолдинги и отдельные землепользователи, которые действительно работают на земле, и крупные арендаторы, которые просто нацелены на получение прибыли, часто используя при этом неэффективные методы обращения с землей.

По мнению юриста, законопроект должен в первую очередь защищать первую группу арендаторов и создать механизм, который не позволит узаконить теневые схемы для получения в собственность земель сельскохозяйственного назначения людям, которые непосредственно не связаны с сельским хозяйством.

Поэтому Д.БУГАЙ акцентировал внимание на положении законопроекта, которым устанавливается, что граждане Украины, получившие земельные участки сельскохозяйственного назначения из земель государственной или коммунальной собственности в постоянное пользование или аренду до вступления в силу закона Украины «О рынке земель», имеют право на приобретение в собственность таких участков в размерах, превышающих норму бесплатной приватизации.

«Эта норма фактически узаконивает положение о неограниченных размерах земельных участков для постоянных пользователей и арендаторов, что говорит о несогласованности с нормой о граничных размерах земельных участков. На практике это просто позволит крупным арендаторам просто перевести земельные участки из режима пользования в режим частной собственности», – считает юрист.

Д.БУГАЙ также отметил, что нормы законопроекта усиливают привилегированное положение арендаторов и постоянных пользователей земельных участков за счет предоставления им преимущественного права на приобретение земельных участков, которые находятся в частной собственности. В частности, при продаже таких земельных участков арендаторы имеют право покупки по цене, которая предлагается другим участникам земельных торгов, без ее увеличения, что приведет к отсутствию конкуренции на рынке сельскохозяйственных земель и поставит в невыгодные условия продавца земельного участка.

Как сообщал УНИАН, закон о рынке земель Верховная Рада Украины планирует принять в первом квартале 2011 года. Законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (в частности, иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Напомним, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».