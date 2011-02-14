В Тернопольской области больше всего подорожала капуста

В Тернопольской области в январе 2011 года больше всего подорожала капуста, подешевели – яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в январе по сравнению с декабрем цены на овощи выросли на 9,3%, в частности, капуста подорожала на 29,1%.

Макаронные изделия выросли в цене на 1,3%, хлеб – на 0,1%, сахар – на 2,5%, фрукты – на 2,1%, масло – на 0,9%.

В то же время на 8,6% подешевели яйца, на 2,5% – молоко, на 0,8% – рыба и продукты из рыбы, на 0,6% – сыры и масло.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,5%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,9%.

Повышение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,6% состоялось за счет подорожания твердого топлива на 18,2%.

Рост цен на транспорт в целом на 1,6% связан в основном с подорожанием топлива и масел на 3,5%.

На 1,8% стали дороже услуги отдыха и культуры, что связано в первую очередь с увеличением абонентной платы за кабельное телевидение на 14,8% и подорожанием газет и периодических изданий на 5,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Тернопольской области в январе 2011 года составил 100,7%.