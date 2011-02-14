В Тернопольской обл. продукты на рынках подорожали на 10,6%

В Тернопольской области объемы продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе 2011 года увеличились на 7,5% по сравнению с январем 2010 года, при этом цены выросли на 10,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, продукты животноводства подорожали на 1,3%, их продажа увеличилась на 8,3%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 6,3% при росте цен на 32,8%.

Хлебные изделия в январе подорожали на 49,4%, их продажи уменьшились на 20,5%. Овощи подорожали на 28%, их продажи увеличились на 37,8%, в частности, свежая капуста подорожала на 39%, ее продажи увеличились на 40,7%, чеснок – на 37,2%, объемы продажа увеличились на 2,8%, лук – на 54,8% (+33,7%), свекла – на 23% (+15,3%), морковь – подешевела на 0,7% (+64,3%).

Фрукты и ягоды в области в январе подорожали на 27%, их продажи увеличились на 14,6% по сравнению с январем прошлого года.

Сахар подорожал на 19,3%, его продажи упали на 25,5%, масло – на 49% при уменьшении продаж на 11,5%.

Продукты животноводства в январе подорожали на 1,3%, их продажи выросли на 8,3%.

Молокопродукты выросли в цене на 30,2%, их продажа увеличилась на 8,7%. В частности, молоко подорожало на 20,3% при увеличении продаж на 3,3%, масло – на 44,1% (+13,8%), сыр кисломолочный – на 19,4% (-5,3%), сметана – на 19,5% (-15,5%).

Яйца подорожали на 18,3%, при этом зафиксирован спад их продаж на 46,6%.