Ситуация с питанием в ВСУ стабилизировалась - начальник Генштаба

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО подчеркивает, что в войсках нет проблем с обеспечением надлежащего питания военнослужащих срочной службы, и ситуация в этой сфере находится под контролем руководства военного ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Генштаба ВСУ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я делал, и буду делать все необходимое, чтобы у нас не было не накормленных солдат», - отметил Г.ПЕДЧЕНКО.

Кроме этого, он заверил, что руководство военного ведомства постоянно занимается решением и других острых социальных проблем, в частности, офицеров, а также делает все для обеспечения надлежащего уровня боевой подготовки личного состава.

Начальник Генерального штаба также заверил, что должностные лица, которые допустили конфликт, повлекший временные трудности с организацией питания военнослужащих, будут привлечены к ответственности.