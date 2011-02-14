Ограничение права экспорта разрушит аграрный рынок страны – УЗА

Ограничение права экспорта объектов государственного ценового регулирования только их производителями и государственным агентом монополизирует и разрушит аграрный рынок страны.

Такое мнение специалистов Украинской зерновой ассоциации (УЗА) сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

В УЗА считают неприемлемым внесение изменений в Закон Украины «О поддержке сельского хозяйства Украины», предусмотренных законопроектом №8053.

«Заложенные в этом законопроекте нормы противоречат Конституции Украины, Хозяйственному кодексу и ряду других законов. Принятие данного документа отбросит АПК Украины на 20 лет назад и фактически уничтожит цивилизованный рынок зерновых», – заявил президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО.

Украинская зерновая ассоциация считает недопустимым создание государственного монополиста, который, согласно законопроекту №8053, будет иметь почти эксклюзивное право на экспорт объектов государственного ценового регулирования. Предусмотренное законопроектом право сельхозпроизводителей на экспорт продукции в объемах собственного производства также не гарантировано, ибо здесь же дается законное право Кабинету Министров устанавливать перечень и ограничения по экспорту объектов государственного ценового регулирования. А сюда, кроме зерновых, попадет также подсолнечное и сливочное масло, сухое молоко, сахар, мясо и субпродукты. Таким образом, констатируют в УЗА, фактически будет исключен целый вид экономической деятельности, на который сегодня сориентирована большая группа компаний.

Члены УЗА солидарны в том, что государство не оставляет инвесторам выбора. Им ничего не останется, кроме как уйти с рынка. Компании с мировым именем не будут делать миллиардные инвестиции в стране, в которой постоянно меняются правила игры. Сегодня, по данным УЗА, в каждый гектар обрабатываемых сельхозугодий необходимо вкладывать до 2 тыс. долл. «Сомнительно, что госбюджет Украины сможет дать агросектору 50 млрд. долл.», – отметили в УЗА, добавив, что сокращение инвестиций в АПК скажется на урожайности.

В ассоциации также считают, что выполнение провозглашенной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ стратегической программы наращивания производства в Украине до 2017 года объемов зерна в размере 80 млн. тонн в год возможно исключительно при поддержке рыночных условий развития аграрного сектора.

УЗА обращает внимание на то, что принятие законопроекта №8053 может иметь непоправимые последствия в преддверии открытия рынка продажи земли, поскольку уход инвесторов с мировым именем, а также монополизация экспорта государством спровоцируют падение закупочной цены на продукцию, а снижение прибыльности ведения сельскохозяйственной деятельности приведет к банкротству фермеров, мелких и средних производителей. Тогда обесцененная земля может быть скуплена за гроши, что приведет к дальнейшему обнищанию селян.

Украинская зерновая ассоциация призывает Президента Украины, Кабинет Министров, Верховную Раду сказать «нет» подобным законопроектам и обеспечить внедрение в Украине рыночных условий развития аграрного сектора. Только здоровая конкуренция будет способствовать развитию АПК, повышению уровня производства продукции, а также благосостояния украинского народа, подчеркнули в УЗА.

Как сообщал УНИАН, депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины только госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного ринка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.