В Тернопольской обл. начато строительство двух животноводческих комплексов

В Тернопольской области в селах Лищанцы и Осивцы Бучачского районае начато строительство двух животноводческих комплексов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, первый камень в основание новых животноводческих комплексов ООО «Бучачагрохлебпром» заложил председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН.

После церемонии закладки первых кирпичей руководитель области отметил, что строительство таких комплексов будет способствовать укреплению экономического положения области. «Только в Лищанцах в животноводческом комплексе планируется трудоустроить от 120 до 180 человек. Содержать здесь планируется 2,5 тыс. голов скота, из них 800 дойных коров. Рядом будет современный молочный зал», – рассказал В. ХОПТЯН.

Оба комплекса, по его словам, сдадут до конца года.

«Таким образом, в области будут функционировать четыре современных животноводческих комплекса, а на следующий год председатель ассоциации работодателей агропромышленного комплекса Тернопольской области, председатель наблюдательного совета ООО «Бучачагрохлебпром» Петр ГАДЗ обещает сдать еще три», – добавил глава Тернопольской ОГА.