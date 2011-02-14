В Украине растет потребность в сертификации органической продукции – эксперты

В Украине растет потребность в сертификации органической продукции.

Такое мнение специалистов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что в мире наблюдается тенденция к увеличению спроса на качественные и безопасные продукты питания, соответственно, особую популярность приобретают так называемые органические продукты.

По оценкам Международной федерации органического земледелия, мировой рынок потребления органических продуктов составляет около 51 млрд. долл. и имеет устойчивый тренд к дальнейшему росту. Эти процессы также отмечаются и в Украине, где все больше как небольших, так и крупных сельскохозяйственных производителей проявляют заинтересованность к выращиванию именно органической продукции.

Как демонстрирует ряд исследований УКАБ, в течение последнего десятилетия в Украине значительные площади земель сельскохозяйственного назначения использовались без существенного внесении агрохимикатов. По словам эксперта УКАБ Александра ВЕРЖИХОВСКОГО, это делает возможным быстро и без значительных затрат провести их сертификацию и перевод на производство органической сельскохозяйственной продукции при условии наличия спроса на такую продукцию и соответствующего рынка сбыта, что, в свою очередь, даст возможность выйти на новый уровень прибыльности как крупным, так и небольшим сельхозпроизводителям.

«Для частных крестьянских хозяйств существует возможность применения так называемой системы групповой сертификации, которая дает возможность уменьшить затраты на сертификацию единицы площади сельхозугодий, – отметил А.ВЕРЖИХОВСКИЙ.

По слова эксперта, производители органической продукции в Украине сталкиваются со многими сложностями, что связано в первую очередь с отсутствием законодательной базы, которая бы регулировала данную отрасль (по состоянию на февраль 2011 года Закон Украины «Об органическом производстве» прошел только первое чтение). Кроме того, в связи с отсутствием соответствующей системы сертификации часть производителей вынуждена удостоверять соответствие своей продукции в зарубежных органах сертификации и реализовывать ее на внешних рынках.

Другие же производители (подавляющее большинство), не обладая достаточным финансовым ресурсом для сертификации за границей, реализуют произведенную продукцию в Украине как обычную, неорганическую. Из-за того, что при отсутствии соответствующей сертификации на продукт не может быть нанесена маркировка «Органический продукт», сельхозпроизводители несут значительные материальные убытки, а конечные потребители не имеют возможности выбрать органические продукты среди многообразия марок и брендов на рынке.

В УКАБ надеются, что усовершенствование законодательства одновременно с повышением спроса позволит многим аграриям расширить рынки сбыта не только за рубежом, но и среди украинских потребителей.