В Донецкой области подорожали капуста, картофель и яблоки

На потребительском рынке Донецкой области в январе 2011 года больше всего подорожали капуста, картофель и яблоки, а подешевели – яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Согласно сообщению, больше всего подорожали овощи – на 7,5%, в частности, капуста – на 19,1%, картофель – на 8,9%, огурцы и помидоры закрытого грунта – на 7,9%, лук, свекла, морковь, грибы – на 3,4%. На 3,7% выросли цены на фрукты, в том числе на яблоки – на 8,6%, на бананы – на 5,7%. В то же время на 4,4% подешевели цитрусовые.

Статистики также отметили, что цены на крупы в январе увеличились на 5,8%, на подсолнечное масло – на 5,7%, на сахар – на 3,3%, на говядину – на 2,4%, на молоко – на 1,2%, на рыбу и продукты из рыбы – на 0,7%.

Вместе с тем, на 3,7% подешевели яйца, на 1,3% – сало, на 0,7% – свинина.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 0,8%, в том числе алкогольные напитки – на 1,6%, табачные изделия – на 0,2%.

Кроме того, в облстатуправлении констатировали, что рост стоимости бензина на 5,7%, спровоцировал повышение цен на транспорте в целом на 2,4%.

В пределах 0,1-0,6% подорожали предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья, отдых и культура, различные товары и услуги.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Донецкой области в январе 2011 года составил 101,7%.