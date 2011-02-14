Завтра в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха

Завтра, 15 февраля, в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет составлять 17-22° мороза, местами, кроме южной части, 24-26°, днем 9-14° мороза. В Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области ночью 10-15°, днем 2-7° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

Без осадков. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

В Киевской области сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, местами 25°, днем 9-14° мороза. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.