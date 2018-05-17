Станет ли гречка лекарством от продуктовой лихорадки?

«Гречневая» тема в последний месяц побила все хит-парады по актуальности и стала наиболее топовым событием национального масштаба. Если бы национальная экономика росла такими же темпами, как и цена на гречку в январе, то, пожалуй, Украина уже к весне нынешнего года смогла бы войти в двадцатку наиболее развитых стран мира. Цена на привычную и многими любимыми крупу на полках торговых сетей за месяц подскочила почти вдвое(!) - до 25 грн. за кг и сравнилась по стоимости с курятиной. Параллельно с ростом цен, рос ажиотажный спрос со стороны населения, которое опустошало полки магазинов даже тогда, когда стоимость килограмма перевалила за 20 грн. Правительство лишь спустя месяц после начала подорожания предприняло попытки хоть как-то повлиять на ситуацию и стабилизировать цену. Впрочем, стабилизация на уровне тех же 25 грн. за кило и на данный момент практически отсутствие крупы в рознице - едва ли повод поговорить об эффективности правительственных мероприятий.

Гречка: неурожай - дефицит - ажиотаж…

В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось. Причин для этого несколько – невысокая прибыльность по сравнения с другими, более привлекательными культурами, такими, как подсолнечник, рапс и т.п., а также отсутствие внимания со стороны правительства и дотаций для стимулирования производства. Кроме прочего, гречиха - поздняя культура, и сеется по остаточному принципу – где осталась свободная земля, возможно, и не самая плодородная, там ее и засевали. От полного исчезновения этой культуры в севообороте спасло то, что гречиха – отличный медонос, а Украина – лидер по экспорту меда в мире. Вот и сажали эту культуру только энтузиасты и производители меда. И в 2010 году было собрано лишь 133 тыс. тонн этой культуры, хотя еще в 2009 урожай был эдак на 50 тыс. тонн больше.

В начале 2010 года, исходя из потребностей внутреннего рынка гречневой крупы, стал очевидным надвигающейся его дефицит. Оскудевшие переходящие запасы и снижение валового сбора еще в августе 2010 года вызвало повышение цен. Но наиболее существенным всплеск был начиная с января 2011 года. Масла в огонь подлил и скачок цен на гречку в соседней России, где за 1 кг этой крупы, в пересчете на гривни, просили до 30, а в некоторых случаях до 50 грн. (вспомним - "огненный шторм" прокатившийся по России минувшим летом, основательно подпортил им урожайную статистику - ред.). Украинские производители и торговцы поспешили подтянуться к братской стране, и повысили в январе цены на фасованную гречку более, чем на 20%, так что цена продукта перевалила за 20 грн. за кг. Знавшее времена дефицитов население страны начало массово скупать крупу, несмотря на высокие цены, подогревая тем самым ажиотажный спрос. В некоторых торговых сетях даже ограничивали покупателям объем продажи гречки. «На текущей неделе мы столкнулись с абсурдной ситуацией, когда в столичных супермаркетах начали ограничивать объем товаров, которые может приобрести один покупатель», - негодовал премьер-министр Николай Азаров.

С миру по гречке, украинцу - каша

Премьер-министр потребовал от Госинспекции по контролю за ценами, налоговой службы, службы защиты прав потребителей использовать все имеющиеся у них возможности и объективно разобраться в ситуации, и принять необходимые меры для защиты потребителей от недобросовестных торговцев. Гречка попала в перечень объектов, подлежащих государственному ценовому регулированию - соответствующее решение кабмин принял еще в ноябре прошлого года. Декларировать повышение цены должны были, начиная с 1 января 2011 года, и именно с этого момента началось резкое подорожание продукта. Введение регулирования усилило ценовой контроль со стороны государства. Но попытки контролирующих государственных органов «рубить с плеча» и не допустить подорожания гречки, привели к тому, что производители гречневой крупы стали торговать ею полулегально, либо вообще приостановили ее реализацию. «Гречка в Украине есть, но ввиду усилившегося контроля за ее продавцами, последние вынуждены торговать ею полулегально, нагнетая ажиотаж», - заявили в Украинской аграрной конфедерации. «Лучше не торговать, чем отчитываться перед контролирующими органами», - цитировала торговцев УАК.

Такой контроль с пристрастием объяснялся тем, что огромные государственные структуры – детские учреждения, армия, тюрьмы - являются традиционными потребителями этой крупы в больших объемах (многие поколения советских и чисто украинских "срочников", наверняка, хорошо помнят бессменный армейский рацион - "кашу-брюнетку" (гречневую) и "кашу-блондинку" (пшенную) - ред.). А переплачивать за дефицитный товар государство не собиралось.

К тому же, контроль и завинчивание гаек было едва ли не единственным методом влияния на цены. Гречневая крупа не являлась ни стратегическим продуктом, чтобы закладывать ее в госрезерв, ни социально важным, чтобы закупать ее в Аграрный фонд. Поэтому в закромах страны не оказалось ни килограмма гречневой крупы, чтобы рыночным методом товарных интервенций влиять на рынок. Подключился в общегосударственной работе по снижению цен на гречку и Антимонопольный комитет Украины, который, исполняя поручение правительства, начал выездные проверки производителей гречневой крупы Киевской области.

Но быстрых успехов правительство не достигло. «Мы проанализировали все этапы формирования розничной цены на гречку. Ее оптимальная цена, с тем чтобы обеспечить нормы рентабельности для тех, кто сеет, обрабатывает и продает – примерно 12-14 грн. Почему она стоит 18 грн? Причина? Прежде всего – ажиотажный спрос и отсутствие в государстве возможности осуществить резерв ресурсами», - сознался в неспособности государства оперативно повлиять на рынок Н.Азаров.

Спасения государство отправилось искать на внешних рынках. Однако, мировой рынок гречки как таковой отсутствует, поскольку во многих странах, таких, как ЕС, США и других, гречка не является продуктом питания. правительство рассчитывает на Китай, откуда планирует завести около 20 тыс. тонн продукта. «Гречка из КНР может быть поставлена в Украину до конца марта текущего года», – обрадовало потребителей Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пояснив, что раньше этого нельзя было сделать, так как урожай этой культуры соберут только в феврале. Впрочем, стоит отметить, что в том же Китае 90% гречки является кормовой, хотя правительство обещает завезти таки продовольственную гречку.

Для содействия импорту и удешевления конечной продукции Н.Азаров поручил до 1 ноября т.г. освободить от ввозной пошлины гречневую крупу. По мнение профильного аграрного министра это позволит выйти “в диапазон 13-14 грн.”, т.е. фактически на уровень цен осени 2010 года.

На опасение, как бы импорт продукции не спровоцировал снижение посевных площадей под гречихой в следующем году, Минагропрод заявил, что 20 тыс. тонн – это двухмесячное потребление Украины, и импорт этого объема не окажет негативного влияния на площади посевов под этой культурой в текущем году, а просто позволит стабилизировать цену на гречку до нового урожая.

Также правительство обязало агентство по госрезерву закупить эту крупу в госрезерв. «Запасы гречневой крупы в госрезерве планируется создать в текущем году. Количество крупы, которое будет закуплено, определится после окончательного решения вопроса финансирования закупки материальных ценностей в государственный резерв в 2011 году», - сообщил директор департамента Госрезерва Тимур Свиридовский.

Не пренебрегло правительство и своим любимым методом стабилизации цен – подписание меморандума. Сей чудный документ Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с ведущими предприятиями-производителями гречневой крупы 8 февраля. Согласно подписанному сценарию, оптово-отпускные цены на гречневую крупу должны зафиксироваться на уровне не выше 12,6 грн./кг. «В целом данные мероприятия дадут возможность сформировать розничную цену на гречневую крупу на уровне 13,90-14,00 грн./кг. В настоящее время в большинстве торговых сетей гречневая крупа уже снизилась в цене с почти 20 грн./кг до 13,90-13,99 грн./кг. При этом, по данным оперативного мониторинга цен, на протяжении последней недели оптово-отпускные цены в среднем по Украине снизились с 12,15 до 10,82 грн./кг (на 11%)», – радует любителей гречки Министерство агрополитики и продовольствия. Впрочем, рядовые потребители далеко не всегда могут проверить соответствие кабминовских расценок - во многих столичных торговых сетях крупа гречневая как таковая попросту отсутствует.

А чтоб уж наверняка избежать повторения «гречневой» лихорадки, правительство пообещало, что Аграрный фонд законтрактует 20-25 тыс. тонн гречки по форвардным контрактам. В аграрном ведомстве страны уверены, что это позволит увеличить площади под этой культурой в текущем году чуть не вдвое – до 300 тыс. га. Однако, мы уже неоднократно были свидетелями, как грандиозные обещания правительства так и оставались декларациями, которые никто даже не планировал выполнять. Надеемся, в этот раз оно свое обещание сдержит.

Превратится ли государство из аграрного зрителя в аграрного политика?

В чем же мораль сей гречневой басни? В том, что на месте гречки мог быть любой другой продукт, и нет никаких гарантий, что в следующие годы это не повторится, только уже с дефицитом риса, перловки, сахара, молока и т.д…

Хочется спросить у главных аграриев страны – куда ж вы смотрели и что делали, зная, что ожидается дефицит определенной культуры? Что вы сделали для того, чтобы после боя не махать кулаками с крикам, что во всем виноваты спекулянты и иже с ними? Даже если имеет место определенный сговор на рынке и присутствует желание посреднических структур заработать - в государстве должен быть адекватный по эффективности механизм противодействия. Причем, механизм, работающий на опережение, работающий таким образом, чтобы рядовой потребитель не становился фактически единственной жертвой государственно-корпоративной ценовой войны. В идеале - до покупателя у прилавка не должны даже докатываться отголоски этих "сражений", Налаженный механизм защиты гражданина от спекуляций, от неурожаев, от "политики" и прочих объективных и субъективных неурядиц, должен срабатывать на опережение.

Пока же именно бездеятельность и неспособность оперативно реагировать на вызовы рынка взращивает в населении страны «болезнь» запасаться впрок, зная, что пока правительство что-то предпримет, можно уже и с голоду помереть (утрирую, конечно). Или, как минимум, необоснованно переплатить на ровном месте энную сумму.

«Я думаю, что этот сигнал, который произошел в этом году с гречкой, – это сигнал для того, чтобы мы обязательно имели прогнозные балансы, государство обязано делать форвардные закупки тех видов сельскохозяйственной продукции, которая является чувствительной», - заявил главный аграрий страны, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Наконец-то! Несмотря на то, что "гречневый сигнал" - далеко не новость в этом плане - вспомним хотя бы недавние "сахарные" , "бензиновые" и прочие сигналы. Но может хоть теперь государство из простого наблюдателя за ситуацией в стране превратится в разумного, эффективного регулятора, а политика созерцания все-таки превратится в аграрную политику со всеми вытекающими из этого понятия последствиями – расчетами, балансами, стимулированием, закупками, и т.д…

Или, чтобы "аграрная политика" появилась не только в названии министерства, необходимы "хлебные", "гречневые", "сахарные" бунты?.. Или, может "Гречка-2011" таки станет для правительства эффективным лекарством об всех продуктовых лихорадок...

Лилия Коваль (УНИАН)