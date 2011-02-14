Хмельницкая область может экспортировать 20-25 тыс. тонн сахара

Хмельницкая область в этом году может экспортировать за пределы своей территории 20-25 тыс. тонн сахара.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК.

"Это стало возможным благодаря увеличению общего вала сахара - в прошлом году заводы произвели 164 тыс. тонн продукции, что на 44 тыс. тонн больше предыдущего года", - сказал он.

По словам В. ГАЛИЩУКА, власти области планируют в 2011 году увеличить посевные площади сахарной свеклы на 20 тыс. га до 70 тыс. га.

"В следующем маркетинговом году Хмельницкая область сможет реализовать другим регионам до 120 тыс. тонн", - отметил он.

Справка УНИАН. В сезоне сахароварения 2010 года в Хмельницкой области работало 7 сахарных заводов. Общий вал сахарной свеклы составил 1,5 млн. тонн при средней урожайности 321 ц/га.