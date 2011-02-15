Кабмин разрешил Аграрному фонду реализацию объектов госценрегулирования в 2011 году

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду реализацию объектов государственного ценового регулирования в 2011 году.

Соответствующее постановление от 26 января 2011 г. № 95 опубликовано на сайте правительства.

Данным документом Кабмин разрешил Аграрному фонду осуществлять в 2011 году в установленном законодательством порядке реализацию объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда, не связанную с государственным ценовым регулированием, по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах.