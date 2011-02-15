Украина в 2010 году увеличила импорт минудобрений на 62,3%

Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений по сравнению с 2008 годом на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4%, до 257 млн. 345,8 тыс. долл.