GAFTA выступает против ограничения права экспорта зерна

Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA) выражает обеспокоенность последними событиями в Украине, а именно – проектом закона №8053 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» (относительно особенностей осуществления экспорта объектов государственного ценового регулирования).

Об этом говорится в письме ассоциации от 15 февраля т.г., направленном председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и главе аграрного комитета парламента Григорию КАЛЕТНИКУ, текст которого размещен на сайте GAFTA.

«Очень тяжело поверить в то, что этот документ может быть принят, потому что он противоречит всем известным стандартам свободной торговли и рынка, предоставляя приоритет государственному агенту экспортировать сельхозпродукцию и устанавливая таким образом монополию на рынке», – говорится в письме.

GAFTA отмечает, что проект закона противоречит международным нормам, а также многим внутренним законодательным актам, а именно – Закону Украины «О внешнеэкономической деятельности». В частности, ст. 20, ч. 4 данного закона запрещает устанавливать любую государственную монополию на экспорт товаров и препятствовать экспорту других участников рынка.

«Если торговые партнеры Украины не будут иметь возможности исполнить свои контрактные обязанности вследствие непрозрачности и непредсказуемости украинского рынка, то они могут отозвать свои долгосрочные инвестиции в зерновую промышленность», – говорится в письме.

Сообщается, что GAFTA уже обратилась к Всемирной организации торговли (ВТО) и ее членам относительно вышеуказанного и в дальнейшем будет выступать против принятия данного законопроекта, который препятствует честной конкуренции и четкой стратегии рынка.

Как сообщал УНИАН, ряд депутатов предлагают ВР разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования из Украины только государственному агенту или товаропроизводителям.

Документом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка.

Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.