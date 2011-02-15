В Украине запасы зерна сократились на 6%

В Украине на 1 февраля 2011 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, было в наличии 14,2 млн. тонн зерна, что на 6% меньше, чем на аналогичную дату 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, на 1 февраля т.г. запасы составили 6,2 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн ячменя, 5,3 млн. тонн кукурузы и 0,3 млн. тонн ржи. Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 6,6 млн. тонн зерна (на 10% меньше), в том числе 2,7 млн. тонн пшеницы, 1 млн. тонн ячменя, 2,1 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 7,6 млн. тонн зерна (на 1,5% меньше), в том числе зернохранящие – 5,8 млн. тонн (на 9% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 3,9 млн. тонн (на 9% больше, чем на 1 февраля 2010 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1 млн. тонн (на 25% меньше), на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 2,9 млн. тонн (на 29% больше).