В Крыму начался сев ранних яровых культур.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики АРК, сельхозпредприятия автономии приступили к предпосевной обработке почвы и севу ранней зерновой группы. По состоянию на 14 февраля, сельскохозяйственными предприятиями Крыма проведена предпосевная подготовка почвы на площади 9,0 тыс. га, посеяно 1 770 га ранних яровых культур, в том числе ранних яровых зерновых культур – 1 590 га.

Озимые культуры под урожай 2011 года в Крыму посеяны на общей площади 520,8 тыс. га, в том числе на зерно – 509,8 тыс. га. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 93% озимых культур, сохранность посевов озимых обеспечена на 100%.

На 15 февраля т.г. предприятиями Крыма заготовлено более 13,8 тыс. тонн азотных удобрений, уже подкормлено более 160 тыс. га озимых зерновых культур. Также подготовлено 120,0 тыс. га орошаемых земель.

В Крыму в 2011 году намечено посадить 1 341 га многолетних насаждений, в том числе 986 га виноградников и 355 га садов.

По словам заместителя министра аграрной политики АРК Николая ПОЛЮШКИНА, на полуострове сложились хорошие погодные условия для посевов озимых зерновых.

«В Крыму сложились идеальные условия. Прекрасные условия для перезимовки озимых, пока нет проблем с многолетними насаждениями. Погода прекрасная, состояние озимых – такое редко бывает, я не помню такого за последние десять лет», – отметил замминистра.