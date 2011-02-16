Азаров обеспокоен задержкой с началом форвардных закупок Аграрным фондом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обеспокоен тем, что Аграрный фонд задерживает работу по проведению форвардных закупок аграрной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Финансирование программ развития агропромышленного комплекса правительство начало своевременно. Объем выделенных средств на сегодня в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, обращаюсь к министру АПК с вопросом, когда Аграрный фонд начнет форвардные закупки? Поскольку форвард – это не только обеспечение страны продовольственным ресурсом, а и беспроцентное кредитование сельхозпроизводителей под весенне-полевые работы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для оперативного решения вопроса кредитования сельскохозяйственный предприятий необходимо создать специальные рабочие группы на центральном и региональном уровнях.

Премьер напомнил, что уже утвержден механизм удешевления кредитов для сельхозпроизводителей, которые были получены в коммерческих банках. Компенсация по кредитам в национальной валюте составляет 15,5%, в иностранной – 10%, – отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

При этом он добавил, что, кроме зерна, Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.

Министр объяснил, что таким образом удастся обеспечить стабильную ситуацию на рынке продуктов питания, а товаропроизводителям получить средства для посевной кампании.