Кабмин обеспечит аграриям льготные цены на 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина

Для проведения весенне-полевых работ правительство обеспечит для аграриев льготные цены на 100 тыс. тонн дизельного топлива и 60 тыс. тонн бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что соответствующий проект распоряжения правительства уже подготовлен.

«Планируется поставить сельхозпроизводителям топливо – 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина по льготным ценам. Это полностью удовлетворит потребность в бензине и дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ", - сказал Н.АЗАРОВ.