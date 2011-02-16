Кабмин обеспечит аграриям льготные цены на 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина
11:37, 16 февраля 2011Агро
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Для проведения весенне-полевых работ правительство обеспечит для аграриев льготные цены на 100 тыс. тонн дизельного топлива и 60 тыс. тонн бензина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.
Он подчеркнул, что соответствующий проект распоряжения правительства уже подготовлен.
«Планируется поставить сельхозпроизводителям топливо – 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина по льготным ценам. Это полностью удовлетворит потребность в бензине и дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ", - сказал Н.АЗАРОВ.
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