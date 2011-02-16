Премьер: хочу спросить, какой орган увеличил количество проверок на рынках?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от членов правительства не допускать увеличения проверок предпринимателей на рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Пресса сообщает, будто те, кто стоят на рынках, жалуются, что участились проверки. Я хочу спросить, какой орган увеличил количество проверок на рынках? Прошу соответствующих министров немедленно разобраться с этим вопросом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ взять этот вопрос на контроль.

Также премьер считает необходимым изучить обоснованность повышения арендной платы за торговые места на некоторых рынках в Украине.

«До конца месяца надо разобраться с повышением рынками арендной платы за торговое место. Чем это обосновано, какие расходы включены в стоимость этих услуг?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что необоснованное повышение арендной платы в конечном результате приводит к повышению стоимости продукции.

Н.АЗАРОВ поручил лично разобраться с этим вопросом первому вице-премьер министру – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2011 года Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициировал проверки на рынках, которые повысили стоимость своих услуг.

Госкомпредпринимательства получает от предпринимателей жалобы по поводу повышения стоимости услуг рынков и будет проверять рынки, администрации которых включили рыночный сбор в стоимость услуг.

Напомним, с 1 января 2011 года, с вступлением в силу Налогового кодекса, рыночный сбор отменен.