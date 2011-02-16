Правительство планирует продлить действие меморандума с химпромом для снижения цен

Правительство Украины планирует продлить действие меморандума с предприятиями химической промышленности для того, чтобы обеспечить снижение цен на минеральные удобрения для предприятий сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«У нас есть намерение продолжить практику заключения меморандума с производителями минеральных удобрений в отношении их удешевления», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что уже подготовлен проект распоряжения правительства об обеспечении сельхозпроизводителей минеральными удобрениями по льготным ценам за счет частичного погашения задолженности химических предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ.

Напомним, 8 февраля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области: «Всем известно, что горючее и минудобрения резко возросли в цене. Поэтому есть поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА к посевной кампании удешевить на 10% стоимость горючего и на 20% - минеральных удобрений», - отметил он.

Справка УНИАН . Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины (постановление №289 от 24 марта 2010 г.) продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности по тарифам на грузоперевозки и энергоносители на второй квартал 2010 г.

На третий квартал 2010 г. действие постановления №289 не было продлено.