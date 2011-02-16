На продовольственных рынках планируется организовать «фермерские уголки»

На продовольственных рынках в Украине планируется организовать «фермерские уголки» для того, чтобы фермеры могли предлагать конкурентные цены на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что предложение создать такие уголки поступило от Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Потом посмотрим, какие цены обоснованы, а какие накручены», - сказал Н.АЗАРОВ.