На продовольственных рынках планируется организовать «фермерские уголки»
12:52, 16 февраля 2011Агро
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На продовольственных рынках в Украине планируется организовать «фермерские уголки» для того, чтобы фермеры могли предлагать конкурентные цены на продукты питания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Он отметил, что предложение создать такие уголки поступило от Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Потом посмотрим, какие цены обоснованы, а какие накручены», - сказал Н.АЗАРОВ.
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